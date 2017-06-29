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'ABD müdahaleye hazırlanıyor!'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray'ın 'Suriye hükümetinin yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' yönündeki 'provokatif iddiasının' sadece Şam'a değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik bir açıklama olduğunu söyledi

'ABD müdahaleye hazırlanıyor!'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray'ın 'Suriye hükümetinin yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' yönündeki 'provokatif iddiasının' sadece Şam'a değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik bir açıklama olduğunu söyledi

29 Haziran 2017 Perşembe 11:48
'ABD müdahaleye hazırlanıyor!'
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WASHINGTON'ın 'Suriye hükümetinin kimyasal saldırıya hazırlanıyor gibi göründüğü' şeklindeki açıklamasının 'ne yeni ne de orijinal bir iddia' olduğunu belirten Zaharova, "Bu, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri müdahalenin işareti. ABD'nin Suriye'de uygulayabileceği tipik bir stratejinin parçası" dedi.
 
'HEM ASKERİ HEM DE İSTİHBARAT AÇISINDAN GENİŞ ÇAPLI BİR PROVOKASYONA BENZİYOR'
 
ABD'nin söz konusu açıklamasını neye dayanarak yaptığını bilmediklerini belirten Zaharova, şöyle devam etti:
 
"Bu durum, hem askeri hem de istihbarat açısından geniş çaplı bir provokasyona benziyor. Bu provokasyon sadece Suriye hükümetine değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik."
 
Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında 4 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD'deki ana akım medyada Suriye hükümetinin suçlanması için bir enformasyon kampanyası başlatıldığını anımsatan Zaharova, Beyaz Saray'ın yeni açıklamasının da benzer bir kampanyanın başlamasına sebep olabileceği uyarısında bulundu.
 
'SOSYAL MEDYADA ÖLÜ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI DOLAŞMAYA BAŞLAYACAK'
 
"Sosyal medyada ölü çocukların fotoğrafları dolaşmaya başlayacak" diyen Zaharova, Han Şeyhun'daki olayın araştırılmaması nedeniyle burada kimyasal silah kullanıldığını kanıtlamak için çamaşır deterjanı dahil olmak üzere çeşitli maddelerin kullanıldığını da hatırlattı.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 12:01
Anahtar Kelimeler:
ABDRusya Dışişleri BakanlığıMariya ZaharovaBeyaz Saray
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