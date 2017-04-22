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ABD'li yetkililer: Olağanüstü hareketlilik gözlemliyoruz

ABD'li yetkililer, Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağanüstü hareketlilik gözlemlediklerini belirtti

ABD'li yetkililer: Olağanüstü hareketlilik gözlemliyoruz

ABD'li yetkililer, Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağanüstü hareketlilik gözlemlediklerini belirtti

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:56
ABD'li yetkililer: Olağanüstü hareketlilik gözlemliyoruz
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ABD'li kaynaklar, Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağanüstü hareketlilik gözlemlediklerini söyleyerek, durumun kesin nedenini bilmediklerini, hareketliliğin nedeniyle ilişkili olarak farklı ihtimallerin söz konusu olabileceğini açıkladı.

Alarm durumuna geçilmesinin gerekli olmadığı mesajını veren yetkililer, Çin uçaklarının hareketliliğine ilişkin kesin bir gerekçe ifade etmedi. Düşünülen ihtimaller arasında, savunma tatbikatı ve Kore Yarımadası'ndaki gerilim de var.

SAVAŞTAN KORKULUYOR

Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer test gerçekleştirmesi beklenirken, bölgedeki gerginliğin bir savaşa dönüşmesinden korkuluyor.

Reuters ajansına ABD'li kaynakların yaptıkları açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede "bazı olağandışı eylemler"den bahsetmesinden sonra geldi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDçinKuzey Kore
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