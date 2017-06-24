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ABD istihbaratında büyük çatlak!

CIA Direktörü Pompeo, "Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak, kendi egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayanlar ya da farklı amaçlar güden insanlar artışta" dedi

ABD istihbaratında büyük çatlak!

CIA Direktörü Pompeo, "Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak, kendi egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayanlar ya da farklı amaçlar güden insanlar artışta" dedi

24 Haziran 2017 Cumartesi 21:43
ABD istihbaratında büyük çatlak!
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü  Mike Pompeo, ABD istihbaratından dışarıya bilgi sızdırılmasına ilişkin, "Edward  Snowden gibi isimler kahramanlaştırılıyor ve Amerika'nın gizli bilgilerini  çalarak, kendi egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayanlar ya da  farklı amaçlar güden insanlar artışta." dedi. 
 
CIA Direktörü Pompeo, MSNBC televizyon kanalına yaptığı konuşmada  istihbarattan dışarıya bilgi sızmasının sebebini ise Edward Snowden gibi  isimlerin "kahramanlaştırılması" olarak değerlendirdi.
 
Pompeo, "Edward Snowden gibi isimler kahramanlaştırılıyor ve  Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak, kendi egolarını tatmin etmeyi veya para  kazanmayı amaçlayanlar ya da farklı amaçlar güden insanlar artışta." ifadesini  kullandı.
 
ABD'nin gizli bilgilerin sızmasına ilişkin önlemler alması gerektiğini  kaydeden Pompeo,  "Bu çok zor olacak karşınızda sadece sizden bilgi çalmaya  çalışan devletler yok. Aynı zamanda güçlü destek bulan Wikileaks gibi yapılar  demokrasimizi hiçe saymak adına ABD'nin gizli bilgilerini çalmaya çalışıyor."  diye konuştu.
 
Donald Trump yönetiminin istihbarattan bilgi sızmasını engellemek için  mücadele ettiğini vurgulayan Pompeo, bilgi çalmaya kalkışan veya daha önce bilgi  çalan insanların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

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Son Güncelleme: 24.06.2017 21:53
Anahtar Kelimeler:
ABDABD IstihbaratıCIAMike Pompeo
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