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ABD, İngiliz bankaya dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, 2008 finansal krizinden önce Barclays'in gerçekleştirdiği konut kredisi faaliyetlerinden ötürü İngiliz bankaya dava açtı

ABD, İngiliz bankaya dava açtı
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ABD Adalet Bakanlığı, İngiliz bankacılık ve finansal hizmetler devi Barclays'e dava açtığını duyurdu.
New York'un Brooklyn ilçesindeki bölge mahkemesinde açılan dava, 2008 finansal krizinden önce Barclays'in gerçekleştirdiği konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) faaliyetlerini kapsıyor.
Barclays'in dışında Alman Deutsche Bank, İsviçreli Credit Suisse Group ve İskoç Royal Bank of Scotland Group, ABD hükümetiyle söz konusu faaliyetler konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.
Öte yandan, RMBS faaliyetleri kapsamında, ABD'li bankacılık ve yatırım devlerinden Goldman Sachs 5 milyar dolara, JP Morgan Chase 13 milyar dolara, Bank of America 16,6 milyar dolara ve Citibank 7 milyar dolara ABD hükümetiyle daha önce anlaşma sağlamıştı.
Barclays'e karşı açılan davanın ardından bankanın New York borsasında işlem gören hisselerinin değeri yaklaşık yüzde 1,8 düşüş kaydederek 11,05 dolara kadar geriledi.
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Etiketler; #ABD #İngiliz #ABD Adalet Bakanlığı #Deutsche Bank #Credit Suisse Group #Royal Bank of Scotland Group
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