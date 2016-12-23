ABD, İngiliz bankaya dava açtı

Yurtdışından sıfır araçmış gibi ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkan lüks araçların sahiplerine af geliyor. Araçların yeni sahipleri, Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 25’i oranında tutarı ödedikleri takdirde araç üzerindeki el koyma ve müsadere kararları kalkacak