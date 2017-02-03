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Yeni Alanya E - Gazete

ABD'den yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığının, İran'ın balistik füze programına katkı sağladıkları gerekçesiyle yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi

ABD'den yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığının, İran'ın balistik füze programına katkı sağladıkları gerekçesiyle yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi

03 Şubat 2017 Cuma 19:42
ABD'den yeni yaptırım kararı
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HAZİNE Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "İran'ın balistik füze programı ile İran Devrim Muhafızları Ordusuna" destek verdikleri gerekçesiyle yeni yaptırım kararı alınan kişi ve firmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı. 

Aralarında İran, Lübnan ve Çin vatandaşlarının olduğu 13 kişi ve 12 firma hakkında alınan yeni yaptırım kararı, önceki gün İran'ın balistik füze denemesiyle ilgili "ABD bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyor" açıklaması yapan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in sözlerinden hemen sonra geldi. 

Yaptırım kararı alınan kişilerin isimleri Yahya El Hac, Abdullah Aşgarzade, Tenny Darian, Hasan Deghan İbrahimi, Muhammed Abdul-emir Ferhat, Muhammed Magham, Kambiz Rostamian, Ali Şerifi, Qin Xianhua, Richard Yue, Mustafa Zahidi, Ghodrat Zargari ve Carol Zhou olarak açıklandı. 

Ayrıca Cosailing Business Trading, East Star, Ervin Danesh Aryan, Maher Trading and Construction, Mirage for Engineering and Trading, Mirage for Waste Management ve Environmental Services, MKS International, Ningbo New Century Ofog Sabze Darya, Reem Pharmaceutical, Royal Pearl General, ve Zist Tajhiz Pooyesh adlı firmalara da yaptırım kararı alındı. 

Kampanya döneminde de İran'la nükleer anlaşmayı sıkça eleştiren Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonraki sözlerinde İran'ı birkaç kez "uyarmış", son olarak Tahran'a karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu dile getirmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine BakanlığınınİranYeni Yaptırım
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