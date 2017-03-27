ABD'den Rusya'ya sert tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın farklı birçok kentinde muhalefetin düzenlediği gösterilerde yüzlerce kişinin gözaltına alınmasını kınadı. Bakanlığın Geçici Sözcüsü Mark Toner, ABD'nin, Rusya'da muhalefetin düzenlediği izinsiz gösterilerde 500'den fazla kişinin gözaltına alınmasını kınadığını bildirdi.

Toner yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya genelinde barışçıl gösteriler yapan yüzlerce protestocunun gözaltına alınmasını en sert şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Sözcü Toner, Rusya hükümetine barışçıl gösteri yapan bu protestocuları bir an önce serbest bırakma çağrısında bulundu.

Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok şehirde, "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu ve aktivist Aleksey Navalnıy ile diğer muhalif grupların desteklediği protesto gösterileri düzenlendi. Gösteriler, Başbakan Dmitriy Medvedev hakkında yolsuzluk iddialarının yer aldığı bir rapor yayınlaması üzerine organize edildi.