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ABD'den Rusya'ya ambargo tehdidi

ABD’nin önde gelen üç senatörü, geçen ay yapılan başkanlık seçimlerine Rus müdahalesinin bulunduğuna dair iddiaları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu

ABD'den Rusya'ya ambargo tehdidi

ABD’nin önde gelen üç senatörü, geçen ay yapılan başkanlık seçimlerine Rus müdahalesinin bulunduğuna dair iddiaları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu

29 Aralık 2016 Perşembe 16:03
ABD'den Rusya'ya ambargo tehdidi
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ABD’de Donald Trump’ın zaferle çıktığı Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine ABD’li senatörlerden Rusya’ya yönelik yaptırım için destek geldi. Cumhuriyetçi John McCain, Lindsey Graham ve Demokrat Amy Klobuchar, Çarşamba günü Estonya, Litvanya ve Letonya’ya gerçekleştirdikleri ziyarette Rusya’ya yönelik yaptırıma destek verdiklerini dile getirdiler.Graham, Rusya’ya yönelik yaptırım önerisinin Rusya’yı kötü etkileyeceğini bildirerek, “Özellikle de Putin’i etkileyecek. Senatörlerin yüzde 99’u bunu Rusların yaptığını düşünüyoruz ve bununla ilgili bir şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı. Graham Rusya’nın bütün dünyadaki demokrasilerin belini bükmeye çalıştığını söyleyerek, “Rusya’nın bu kadarının yettiğini anlamasının zamanı geldi” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaVladimir Putin
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