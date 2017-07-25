ABD'den flaş hamle! Rusya sınırına tank gönderebiliriz

ABD'NİN Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Ukrayna'da Rusya destekçilerine karşı silah göndermeyi tartıştıklarını ifade etti. BBC'ye yaptığı açıklamada bu yardımla Kiev yönetimine bağlı güçlerin Rusya'nın ilerleyişini durdurabileceğini söyledi.Valker, Ukraynalılara kendilerini savunmaları için silah ve tank verebileceklerini bildirdi.Rusya'nın sınırına silah gönderme kararının Moskova'yı provoke edebileceğini vurgulayan Volker, bunun Ukrayna'yı cesaretlendirebileceğini söyledi.Ukrayna Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, Rusya'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını ve bu bölüklerin saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış birlikler olduğunu söylemişti.