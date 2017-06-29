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ABD'den Çinli bankaya Kuzey Kore yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerine destek sağladığı gerekçesiyle Çinli iki vatandaş ve iki şirket hakkında yaptırım kararı aldı

ABD'den Çinli bankaya Kuzey Kore yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerine destek sağladığı gerekçesiyle Çinli iki vatandaş ve iki şirket hakkında yaptırım kararı aldı

29 Haziran 2017 Perşembe 23:36
ABD'den Çinli bankaya Kuzey Kore yaptırımı
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararlarının Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kurallarını ihlal etmesi nedeniyle alındığı bildirildi. 

ABD'nin kara listesine eklenen 4 kişi ve kuruluşun arasında Dandong Bank isimli Çinli bankanın bulunması dikkati çekti. Açıklamada, adı geçen bankanın Kuzey Kore'nin, mevcut yaptırımlara rağmen uluslararası piyasalara erişimesine aracılık ettiği belirtildi.

Pyongyan rejiminin kitlesel silah geliştirme faaliyetlerine milyonlarca dolar transfer edilmesine imkan sağlayan bankanın, kara para aklama faaliyetlerine karıştığı da iddia edildi. Hazine Bakanlığının yaptırım kararı çevçevesinde Çinli bankanın ABD finans sistemine erişimi engellendi.

Açıklamada ayrıca, Sun Wei ve Li Hong Ri isimli Çin vatandaşlarının halihazırda yaptırım listesinde olan Kuzey Koreli şirketler adına çalıştıkları için yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Hakkında yaptırım kararı alınan Çinli şirketin ise Dalian Global Unity Shipping isimli nakliye firması olduğu kaydedildi.

Bakanlık tarafından yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.

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ABD
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