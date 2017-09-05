ABD'den büyük silah satışı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore'nin, ABD'den ileri teknolojiye sahip silah alımında ciddi bir artışa izin verdiğini Twitter'dan duyurdu.
Trump'ın kriz bölgesindeki silahlanmayı artırma kararı almasına silahlanma karşıtı çevrelerden tepki geldi.
Bunun yanı sıra, bu sabah ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya, Kore Yarımadasındaki nükleer silahların yok edilmesini istiyor; bunun için diplomatik çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz" denildi.
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