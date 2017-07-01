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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

ABD'de uçak düştü!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen uçak kazasında iki kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Cessna 310 tipi, çift motorlu uçağın pilotu kalkıştan hemen sonra acil durum bildirdi

ABD'de uçak düştü!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen uçak kazasında iki kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Cessna 310 tipi, çift motorlu uçağın pilotu kalkıştan hemen sonra acil durum bildirdi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:20
ABD'de uçak düştü!
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UÇAK, havalandığı John Wayne Havalimanı’na dönüşü sırasında, yere çakılmak üzereyken otoyoldaki bir aracı sürükledi ve alev aldı. Otomobildekiler olaydan yara almadan kurtuldu. Uçağın pilotu ile yardımcısının ise ciddi yara aldığı belirtildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol bir saatliğine trafiğe kapatıldı, havalimanındaki uçuşlar da yaklaşık 45 dakika aksadı.
 
Dirseğinden hafif yaralanan uçağın çarptığı arabasının sürücüsü, “Arkamı döndüğüm zaman içinde bir yolcu olan ve yanmakta olan uçağı gördüm. Etrafımızı alevler sarmıştı Bize büyük bir şeyin çarptığını sandım. Arabayı kontrol altına almaya çalıştım. Arabadakilerin canlı olduğunu gördüğüm zaman kurtulduğumuz için bir birimize sarıldık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDUçak KazasıKaliforniya
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