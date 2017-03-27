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ABD'de tayt giyen iki kız uçağa alınmadı!

Amerikan havayolu şirketi United Airlines, tayt giyen iki kız çocuğunu uçağa almadı

ABD'de tayt giyen iki kız uçağa alınmadı!

Amerikan havayolu şirketi United Airlines, tayt giyen iki kız çocuğunu uçağa almadı

27 Mart 2017 Pazartesi 08:34
ABD'de tayt giyen iki kız uçağa alınmadı!
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ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines, tayt giyen iki kız çocuğunun uçağa binmesine izin vermedi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Minneapolis'e gidecek olan iki kız çocuğu, kıyafetlerinin "uygun olmadığı" gerekçesiyle uçağa alınmadı.
Havayolu şirketi yetkilisi, "United pass" bileti sınıfındaki yolculardan kıyafetlerini değiştirmelerini ya da taytlarının üstüne elbise giymelerini istedi.
Tayt giyen başka bir yolcu ise kıyafetini değiştirdikten sonra uçağa binebildi.
Sosyal medyada havayolu şirketine tepkilerin artmasının ardından, United Airlines, uçağa alınmayan yolcuların kıyafetlerinin seyahat ettikleri bilet sınıfının "kıyafet kurallarına uymadığı" açıklamasında bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDTaytUnited Airlines
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