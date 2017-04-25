Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93803
ALTIN
146.472
DOLAR
3.5756
STERLIN
4.5697
EURO
3.8746
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu
25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Nisan 2017 Alanya -...
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
Flaş Haber
İplik fabrikasında yangın
Kapat

ABD'de bir günde iki idam

Ülkede on yedi yıl sonra aynı günde birden fazla infaz gerçekleşti. Arkansas'ta bugün idam edilen mahkumlar tecavüz ve cinayetten suçlu bulunmuştu

ABD'de bir günde iki idam

Ülkede on yedi yıl sonra aynı günde birden fazla infaz gerçekleşti. Arkansas'ta bugün idam edilen mahkumlar tecavüz ve cinayetten suçlu bulunmuştu

25 Nisan 2017 Salı 09:00
ABD'de bir günde iki idam
banner404

ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde bir günde iki idam cezası birden infaz edildi. Ülkede 2000 yılından bu yana aynı günde birden fazla idam gerçekleşmemişti.
Tecavüz ve cinayetten hüküm giymiş olan Jack Jones ile Marcel Williams için yapılan son dakika itirazları da yüksek mahkemeden dönünce, Pazartesi akşamı her iki mahkumun da idam cezaları infaz edildi.
Arkansas Eyaleti'nde 11 gün içinde sekiz idam gerçekleşmesi planlanmıştı. İdamların iki haftadan kısa bir süreye sıkıştırılması ise cezaların infazında kullanılan ilaçların son kullanma tarihinin geçmek üzere olmasıydı.
Jack Jones'un avukatları, müvekkillerinin midazolam adlı ilaca karşı dirençli olabileceğini, bu yüzden de acı dolu bir ölümle karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek idam kararını temyize götürmüştü.
Marcel Williams'ın avukatlarıysa, yaklaşık 180 kilo olan müvekkillerinin damarını bulmanın güç olacağını belirterek cezaya itiraz etmişti.
Jones, 1996'da Mary Phillips adlı kadına tecavüz edip ardından da mağduru boğarak öldürmekten, ayrıca Phillips'in 11 yaşındaki kızını da öldürmeye teşebbüsten hüküm giymişti. Jones'un Florida Eyaleti'nde de tecavüz ve cinayet hükümleri bulunuyordu.
Williams ise Stacy Errickson adlı kadını kaçırıp, tecavüz edip öldürdüğü için 1997'de suçlu bulunmuştu. Williams'ın ayrıca iki kadını daha kaçırıp her ikisine de tecavüzden giydiği hükümler de bulunuyordu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDArkansas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Obama aylar sonra ortaya çıktı! 'Yeni görevim...'
Obama aylar sonra ortaya çıktı! 'Yeni görevim...'
7.1 büyüklüğünde deprem
7.1 büyüklüğünde deprem
Protez kolla resital
Protez kolla resital

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals