ABD'de baraj delindi, en az 188 bin kişi kaçıyor

ABD'NİN Kaliforniya eyaletinde yağmur suyuyla tarihi seviyeye yükselen baraj gölündeki delik, bölgede olağanüstü bir hareketliliğe yol açtı.

Son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, ABD'nin en yüksek barajı Oroville Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Su seviyesini azaltmak için tahliye savağını kullanmak isteyen görevliler, bu bölümde delik olduğunu fark etti. Deliğin büyümeye başlaması ve su baskınlarına neden olması riski nedeniyle yetkililer, yaklaşık 16 bin nüfuslu Oroville kasabası ve etrafındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlara bölgeden ayrılmaları ve yüksek yerlere gitmeleri çağrısında bulundu. CNN International, en az 188 bin kişinin tahliye edildiğini son dakika olarak duyurdu.

Tahliye kararının ardından binlerce kişinin araçlarıyla bölgeden ayrılmak için harekete geçti, yollarda uzun kuyruklar oluştu. Butte Bölgesi Şerifliği’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR. Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR. Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR" yazıldı.

Los Angeles Times gazetesi, sorunun giderilmesinin maliyetinin 100 ile 200 milyon dolar arasında masrafa yol açabileceği tahmininde bulundu. Kaliforniya Valiliği, 1968'de inşa edilen Oroville Baraj Gölü'nden hem tarım alanları hem de yerleşim yerlerine su veriyor.