ABD'de 12 yıl sonra ilk idam

ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde 12 yıl sonra ilk kez bir idam cezası infaz edildi. Hapishaneden yapılan açıklamada, 1993’te bir kadını demirle döverek öldürmekten hüküm giyen 51 yaşındaki Ledell Lee’nin zehirli iğne ile infaz edildiği duyuruldu. Mahkum avukatları, Lee’nin 20 yıldır hapis yattığını ve masum olduğunu öne sürdü.



Böylece eyalette nisan ayında yapılması planlanan 8 infazdan ilki gerçekleşmiş oldu. Ancak avukatların yaptığı itirazın ardından Yüksek Mahkeme 4 infazın süresiz olarak ertelenmesine karar verdi.



İdamların, infazlarda kullanılacak zehirli iğnelerin son kullanma tarihinin nisan ayında sona erdiği için öne alındığı belirtildi.



Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.



İdamların infaz edilmesi halinde, 1976’dan bu yana ülke tarihinde ilk kez bu sayıda mahkum bu kadar kısa sürede idam edilmiş olacak.