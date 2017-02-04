ABD daha çok asker göndermeyecek! Rus birlikleri devriyede

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'un Ortadoğu'ya daha fazla asker göndermeyi planlamadığını açıkladı. Halihazırda terör örgütü IŞİD'e karşı Irak'ın ikinci büyük kenti Musul ve Suriye'nin doğusundaki Rakka'da devam eden operasyonlarda ABD birlikleri yer alıyor. Rakka'daki askerlerin sayısı 500, Irak genelinde ise ABD birliklerinin mevcudu 5 bini aşıyor.

İlk yurt dışı ziyaretlerini Washington'ın stratejik müttefikleri Güney Kore ve Japonya'ya yapan Mattis, Tokyo'daki değerlendirmesinde İran'ın Ortadoğu'daki en büyük terörizm destekçisi olduğunu vurguladı.

Tahran'ın dengeleri bozan tehdidini görmezden gelemeyeceklerini belirten Savunma Bakanı, ancak buna rağmen henüz bir askeri yığınak planı bulunmadığını söyledi.

TAHRAN-WASHINGTON HATTI GERGİN

İran'ın füze denemesiyle Washington-Tahran hattında tansiyon hızla yükseldi. Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Ateşle oynuyorlar' demesine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 'Umursamayız' yanıtını verdi.

Tahran, Suriye iç savaşında Rusya ile birlikte Şam rejiminin en önemli koruyucusu konumunda. Şii milis güçlerini Şam rejimine destek için Suriye'ye gönderen İran, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğündeki ateşkes ve barış görüşmelerinde de masadaydı.

HALEP'TE ZIRHLI RUS ARAÇLARI

Rusya ise Suriye'ye tamamen yerleşmiş gibi görünüyor. Akdeniz kıyısındaki deniz üssünü kullanan Moskova yönetimi, Hımeymim'deki askeri üste de çok sayıda savaş uçağı bulunduruyor. Suriye topraklarına S-400 füze sistemi de yerleştiren Rusya'nın çok sayıda askeri rejimin kontrol ettiği bölgelerde. Reuters haber ajansı, son olarak Halep kent merkezinde ilerleyen zırhlı Rus araçlarını fotoğrafladı. Silahlı askerleri taşıyan araçlar, sokaklarda devriye geziyor. Altıncı yılını doldurmak üzere olan Suriye iç savaşında 30 Aralık'ta taraflar ateşkes ilan etti. Yer yer ihlaller olsa da silahların büyük oranda sustuğu ülkedeki taraflar, son olarak Kazakistan'ın başkenti Astana'daki barış görüşmelerinde bir araya gelmişti.