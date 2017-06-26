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ABD Anayasa Mahkemesi, Trump'ı dinleyecek

ABD Anayasa Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağına ilişkin yaptığı itirazları dinleme kararı aldı

ABD Anayasa Mahkemesi, Trump'ı dinleyecek

ABD Anayasa Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağına ilişkin yaptığı itirazları dinleme kararı aldı

26 Haziran 2017 Pazartesi 21:23
ABD Anayasa Mahkemesi, Trump'ı dinleyecek
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ABD Anayasa Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Müslüman ülkeyi kapsayan vize yasağının kabul edilmemesinin ardından yaptığı itirazları dinleme kararı aldı. Anayasa Mahkemesi, Ekim ayında toplanarak, kararın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kesin karara varacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump
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