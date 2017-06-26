ABD Anayasa Mahkemesi, Trump'ı dinleyecek

ABD Anayasa Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Müslüman ülkeyi kapsayan vize yasağının kabul edilmemesinin ardından yaptığı itirazları dinleme kararı aldı. Anayasa Mahkemesi, Ekim ayında toplanarak, kararın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kesin karara varacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.