Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101208
ALTIN
139.973
DOLAR
3.5588
STERLIN
4.5979
EURO
4.0383
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
05 Temmuz 2017 Alanya -...
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?

AB ve Japonya'dan önemli anlaşma

Japonya, G20 zirvesi sırasında temaslarda bulunacağı AB ülkeleriyle perşembe günü serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

AB ve Japonya'dan önemli anlaşma

Japonya, G20 zirvesi sırasında temaslarda bulunacağı AB ülkeleriyle perşembe günü serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

04 Temmuz 2017 Salı 20:18
AB ve Japonya'dan önemli anlaşma
banner404

JAPONYA Başbakanı Şinzo Abe, Almanya'nın Hamburg kentinde başlayacak G20 zirvesinden bir gün önce, Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey siyasileriyle bir araya gelerek serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Perşembe günkü AB-Japonya Zirvesi'ne iddialı bir serbest ve adil ticaret anlaşması hazırlanıyor," açıklamasında bulundu.

2011'den beri görüşülmekte olan serbest ticaret anlaşması, ihracattaki neredeyse tüm gümrük prosedür ve vergilerini kaldıracak.

AB ülkeleri, Japonya'ya yılda 1 milyar Euro ihracat yapıyor.

Trump'ın politikalarına cevap niteliğinde

AB'nin serbest ticaret konusunda atağa kalkması, ABD Başkanı Trump'ın yönetime geldiğinden itibaren üretim ve ticareti yerelleştirme ve yabancı şirketlere ek vergi getirme siyasetine bir tepki olarak da görülüyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB ile yapacakları anlaşmayı, "Korunmacılığa dair küresel hareketlere karşılık olarak, Japonya ve AB'nin serbest ticaret bayrağını sallaması çok önemli," diye yorumladı.

Avrupa Birliği, geçen yıl da Kanada ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.07.2017 20:20
Anahtar Kelimeler:
JaponyaG20 ZirvesiABSerbest Ticaret Anlaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortak ‘Kuzey Kore' açıklaması
Ortak ‘Kuzey Kore' açıklaması
BM'den çarpıcı Akdeniz açıklaması
BM'den çarpıcı Akdeniz açıklaması
Bebeği kaçırmaya çalışan kadını direğe bağladılar
Bebeği kaçırmaya çalışan kadını direğe bağladılar

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals