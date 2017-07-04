AB ve Japonya'dan önemli anlaşma

JAPONYA Başbakanı Şinzo Abe, Almanya'nın Hamburg kentinde başlayacak G20 zirvesinden bir gün önce, Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey siyasileriyle bir araya gelerek serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Perşembe günkü AB-Japonya Zirvesi'ne iddialı bir serbest ve adil ticaret anlaşması hazırlanıyor," açıklamasında bulundu.

2011'den beri görüşülmekte olan serbest ticaret anlaşması, ihracattaki neredeyse tüm gümrük prosedür ve vergilerini kaldıracak.

AB ülkeleri, Japonya'ya yılda 1 milyar Euro ihracat yapıyor.

Trump'ın politikalarına cevap niteliğinde

AB'nin serbest ticaret konusunda atağa kalkması, ABD Başkanı Trump'ın yönetime geldiğinden itibaren üretim ve ticareti yerelleştirme ve yabancı şirketlere ek vergi getirme siyasetine bir tepki olarak da görülüyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB ile yapacakları anlaşmayı, "Korunmacılığa dair küresel hareketlere karşılık olarak, Japonya ve AB'nin serbest ticaret bayrağını sallaması çok önemli," diye yorumladı.

Avrupa Birliği, geçen yıl da Kanada ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.