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AB'nin kabus senaryosu

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin kabus senaryosunu anlattı. Juncker, İngiltere'nin çıkışı anlamına gelen Brexit'e de atıfta bulunarak Nexit (Hollanda), Oexit (Avusturya), Dexit (Danimarka) ve Frexit (Fransa) gibi bir başka kopuşun Birlik'in dağılması anlamına geleceğini belirtti

AB'nin kabus senaryosu

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin kabus senaryosunu anlattı. Juncker, İngiltere'nin çıkışı anlamına gelen Brexit'e de atıfta bulunarak Nexit (Hollanda), Oexit (Avusturya), Dexit (Danimarka) ve Frexit (Fransa) gibi bir başka kopuşun Birlik'in dağılması anlamına geleceğini belirtti

24 Mart 2017 Cuma 18:30
AB'nin kabus senaryosu
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AVRUPA Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasına yönelik olarak 'düşmanca' bir tavır içinde olmadığını söyledi. BBC'nin Avrupa editörü Katya Adler'e konuşan Juncker, İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması anlamına gelen Brexit'i 'başarısızlık ve trajedi' olarak tanımladı.
Juncker,"İngiltere'ye yönelik düşmanca bir tutum içinde değilim. İngiltere Avrupa'nın bir parçası, önümüzdeki yıllar boyunca da İngiltere ile dostça bir ilişkimiz olsun istiyorum" dedi.Genç işsizliğinin yüksekliği, aşırı sağın güç kazanması ve ayrılık çağrılarının artması hakkında AB'nin en iyi halinde olmadığını kabul eden Juncker, Birlik fikriyatının henüz genç olduğunu, AB'nin istikrar ve barış anlamına gelmeye devam edeceğini vurguladı. 27 ülkenin Birlik'te kalmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Juncker, İngiltere'nin çıkışı anlamına gelen Brexit'e atıfta bulunanrak  Nexit (Hollanda), Oexit (Avusturya), Dexit (Danimarka) ve Frexit (Fransa) gibi bir başka kopuşun Birlik'in dağılması anlamına geleceğini belirtti.

BOŞANMA BEDELİ 50 MİLYAR STERLİN Mİ?

Juncker, Brexit bilançosunun İngiltere tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirterek, "Sanki hiçbir zaman üye olmamış gibi davranamazsınız" dedi.Komisyon'un boşanma bedeli olarak 50 milyar sterlinlik bir fatura çıkartıldığı öne sürülürken Juncker hesaplamaların bilimsel bir şekilde yapılacağını vurguladı. İngiltere'nin üstlenmesi gereken bedel ile ilgili olarak ise bunun 'bir ceza ya da yaptırım olmadığını' ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABKabusSenaryoAvrupa KomisyonuJean-Claude Juncker
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