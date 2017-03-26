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25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
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AB liderlerine Papa fırçası

Papa, Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı Roma Antlaşmaları’nın 60. yıldönümü töreni için Vatikan’a gelen AB liderlerine göçmen karşıtı tutumları nedeniyle adeta ‘insanlık ve nezaket dersi’ verdi

AB liderlerine Papa fırçası

Papa, Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı Roma Antlaşmaları’nın 60. yıldönümü töreni için Vatikan’a gelen AB liderlerine göçmen karşıtı tutumları nedeniyle adeta ‘insanlık ve nezaket dersi’ verdi

26 Mart 2017 Pazar 10:48
AB liderlerine Papa fırçası
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PAPALIK Sarayı’nda yapılan görüşmeye, AB liderleri ve AB kurumlarının temsilcileri katıldı. Liderlere hitaben bir konuşma yapan Papa, AB’nin bugün karşı karşıya olduğu krizleri yenebilmesi için kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi. Göç krizinin üzerinde özellikle duran Papa Francesco, “Bu yılların göç krizi yalnızca sayısal, ekonomik ya da güvenlikle ilgili bir sorun olarak ele alınamaz” dedi ve “duvar örme” yaklaşımını şöyle eleştirdi: “Baltık Denizi’nden Adriyatik’e kadar uzanarak kıtayı bölen o duvarı yıkmak için ne çok çaba sarf edildi! Fakat bugün o çabalar unutuldu. Birbirinden ayrılan ailelerin, ve bu ayrılığın yol açtığı fakirliğin ve sefaletin trajedisi de unutuldu. Önceki nesiller, bu zorla üretilen düşmanlığın izlerini yıkmayı arzuluyorlardı; şimdi ise zamanımızın ‘tehditlerini’, savaştan ve fakirlikten kaçan ve yalnızca kendileri ve sevdikleri için bir gelecek arayan kadın, erkek ve çocukların oluşturduğu uzun kuyruğu nasıl dışarıda tutabileceğimiz tartışılıyor. Avrupa sahte güvenlik korkuları içine hapsolmamalı. Avrupa’nın tarihi, diğer halklarla ve kültürlerle buluşmaya dayanır. Popülizm egoizmden beslenir, panzehri de dayanışmadır”

İngiltere yoktu

Papa ile çektirilen hatıra fotoğrafında geçen yıl bir referandumla AB’den ayrılma kararı alan İngiltere dışındaki 27 AB ülkesinin devlet ve hükümet başkanları yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABPapaAvrupa BirliğiRoma Antlaşmaları
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