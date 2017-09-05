800 bin göçmen için düğmeye basıldı!

AMERİKAN medyası, ABD Başkan Donald Trump'ın ülkede yaşayan genç göçmenlerin korunmasını öngören bir programi iptal etmeye karar verdiğini yazdi.

Buna göre Trump'in, "Çocuk gelişleri için ertelenmiş eylem" isimli göçmen programını kaldırarak, yerine yeni bir yasa hazırlanması için ABD Kongresi'ne 6 aylık süre verdiği öne sürüldü.

ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde hazırlanan program, ülkeye çocukken yasadışı olarak getirilen kişileri sınırdışı edilmekten koruyor. Böylece yasal belgeleri olmayan yüz binlerce genç göçmene iş ve eğitim imkanı sağlanıyor.

MECLİS BAŞKANI TRUMP'IN PLANINA KARŞI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'in ise, Trump'ın planına karşı çıkıyor.

Ryan geçen hafta yaptığı açıklamada "aileleri tarafından buraya getirilen bu çocuklar başka bir ülke tanımıyor, başka evleri yok" ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan gibi pek çok milletvekili de programın iptal edilmemesi gerektiğini savunuyor.

Los Angeles ve Atlanta'da toplanan bir grup kişi de Trump'ın göçmen politikasını protesto etti.

Programdan başta Meksika kökenliler olmak üzere, toplam 800 bin kişinin yararlandığı tahmin ediliyor.

Başvuru yapanlarda 30 yaşın altında olmak ve sabıka kaydının bulunmaması şartları aranıyor.

Trump seçim kampanyası sırasında da programı iptal edeceğini açıklamıştı. Ancak göreve gelince bu konuyu "çok zor bulduğunu" belirtmişti.