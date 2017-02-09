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8 denizci kaçırıldı!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 8 yabancı denizci kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldı

8 denizci kaçırıldı!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 8 yabancı denizci kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldı

09 Şubat 2017 Perşembe 08:19
8 denizci kaçırıldı!
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RUSYA makamları tarafından yapılan açıklamada, Nijerya sularında kaçırılanlar arasında 7 Rus ve 1 Ukrayna asıllı denizcinin olduğu belirtildi.
Nijerya güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Daha önce de üç Rus gemici kaçırılmış ve serbest bırakılmıştı.
Nijerya'nın Atlantik kıyılarında yabancı uyruklu gemicilere yönelik kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Kaçırılanlara genellikle zarar verilmezken, rehineler fidye karşılığı serbest bırakılıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
NijeryaDenizciKorsan
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