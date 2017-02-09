8 denizci kaçırıldı!

RUSYA makamları tarafından yapılan açıklamada, Nijerya sularında kaçırılanlar arasında 7 Rus ve 1 Ukrayna asıllı denizcinin olduğu belirtildi.

Nijerya güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Daha önce de üç Rus gemici kaçırılmış ve serbest bırakılmıştı.

Nijerya'nın Atlantik kıyılarında yabancı uyruklu gemicilere yönelik kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Kaçırılanlara genellikle zarar verilmezken, rehineler fidye karşılığı serbest bırakılıyor.

