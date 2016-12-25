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74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan Maliye Bakanlığı, Bangalore kentinde geçtiğimiz ay kızına 74 milyon dolarlık düğün yapan işadamı Gali Janardhana Reddy hakkında inceleme başlattı

74 milyon dolarlık düğüne soruşturma
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BEŞ gün süren düğünde 50 bin davetli için altın kaplama davetiyeler bastırılmış, Brezilya’dan samba dansçıları getirtilmişti. Hükümetin kalpazanlarla mücadele için 500 ve 1000 Rupi’lik banknotları tedavülden kaldırmasından sonra yaşanan nakit krizinde, milyonlarca kişinin bankamatikler önünde saatlerce sıra beklediği bir dönemde yapılan düğün ülkede büyük tepki toplamıştı. Vergi müfettişlerinin Karnataka eyaletinin eski turizm bakanlarından Reddy’nin Bangalore’a 300 kilometre mesafedeki Bellary adlı madencilik şirketine baskın düzenlendi. Ayrıca düğünde yapılan harcamaların dökümü istendi.
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Etiketler; #düğün #Hindistan Maliye Bakanlığı #Bangalore #Brezilya
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