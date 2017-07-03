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5. kez asit saldırısına uğradı!

Hindistan'da bir kadın, beşinci kez asit saldırısına maruz kaldı

5. kez asit saldırısına uğradı!

Hindistan'da bir kadın, beşinci kez asit saldırısına maruz kaldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:59
5. kez asit saldırısına uğradı!
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BBC'nin haberine göre, polis yetkilileri, ülkenin Uttar Pradeş  eyaletinde daha önce dört kez asit saldırısına uğrayan 35 yaşındaki bir kadının  tekrar asit saldırısına uğradığını açıkladı.
 
Kadının Lucknow bölgesinde bir pansiyonun dışındaki çeşmeden su  alırken asit saldırısına uğradığını ifade eden polis yetkilileri, adı  açıklanmayan kadının daha önceden maruz kaldığı saldırılar nedeniyle polis  koruması altında bulunduğunu söyledi.Polis koruması altında bulunmasına rağmen kadının bir kez daha  saldırıya uğraması halk arasında tepkilere neden oldu.
 
İki kişi tarafından 2008'de mülk anlaşmazlığı nedeniyle asit  saldırısına uğrayan kadın, 2012'de iki kez, 2013'te de bir kez benzer saldırılara  maruz kalmıştı.
 
Ülkede her yıl yüzlerce kadın, asit saldırısına maruz kalıyor.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 11:51
Anahtar Kelimeler:
Uttar PradeşHindistanAsit Saldırısı
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