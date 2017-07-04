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48 saat içinde ikinci yangın!

Bekaa Vadisi'nde Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kampta pazar günü meydana gelen yangından sonra aynı bölgenin yakınlarındaki başka bir mülteci kampında çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

48 saat içinde ikinci yangın!

Bekaa Vadisi'nde Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kampta pazar günü meydana gelen yangından sonra aynı bölgenin yakınlarındaki başka bir mülteci kampında çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

04 Temmuz 2017 Salı 12:19
48 saat içinde ikinci yangın!
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LÜBNAN'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kampta çıkan  yangında ilk belirlemelere göre 1 çocuğun öldüğü 6 kişinin dumandan etkilendiği  bildirildi. 
 
 Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa  Vadisi'nde Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampta pazar günü meydana gelen  yangının ardından bu sabah erken saatlerde Deyr Zenun bölgesindeki Tel Sarhun  Mülteci Kampı'nda da yangın çıktı.
 
Olayda 1 çocuğun öldüğü 6 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.  Lübnan medyasında yer alan haberlerde, kamptaki 185 çadırın 22'sinin tamamen  yandığı ifade edildi.
 
Yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken  bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yönlendirildiği, kamptaki 700  civarında sığınmacının tahliye edildiği kaydedildi.
 
Aynı bölgenin yakınlarındaki Kab İlyas Mülteci Kampı'nda pazar günü  meydana gelen yangında da resmi rakamlara göre 1 çocuk ölmüş çok sayıda kişi  yaralanmıştı. Ancak yerel kaynaklar ölü sayısının 4 olduğunu ifade etmişti.
 
Kamp sakinleri pazar günkü yangınların sıcak hava ve olumsuz kamp  koşulları nedeniyle çıktığını savunurken yetkililer ise yangının elektrik  kaynaklı olduğunu belirtmişti.
 
Lübnan makamlarına göre, ülkedeki Suriyeli mülteci sayısı bir buçuk  milyon civarında. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) bu rakamın yaklaşık 1 milyon  olduğunu ifade ediyor.
 
BM rakamlarına göre Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde  34'ü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan irili ufaklı kamplarda  yaşıyor. İnsani koşulların zor olduğu kamplarda, kullanılan mazotlu sobalar ve  ocaklar nedeniyle sık sık yangın çıkıyor.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 12:32
Anahtar Kelimeler:
BEKAA VADİSİSuriyeSığınmacı
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