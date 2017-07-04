48 saat içinde ikinci yangın!

LÜBNAN'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kampta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 çocuğun öldüğü 6 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampta pazar günü meydana gelen yangının ardından bu sabah erken saatlerde Deyr Zenun bölgesindeki Tel Sarhun Mülteci Kampı'nda da yangın çıktı.



Olayda 1 çocuğun öldüğü 6 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Lübnan medyasında yer alan haberlerde, kamptaki 185 çadırın 22'sinin tamamen yandığı ifade edildi.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yönlendirildiği, kamptaki 700 civarında sığınmacının tahliye edildiği kaydedildi.



Aynı bölgenin yakınlarındaki Kab İlyas Mülteci Kampı'nda pazar günü meydana gelen yangında da resmi rakamlara göre 1 çocuk ölmüş çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ancak yerel kaynaklar ölü sayısının 4 olduğunu ifade etmişti.



Kamp sakinleri pazar günkü yangınların sıcak hava ve olumsuz kamp koşulları nedeniyle çıktığını savunurken yetkililer ise yangının elektrik kaynaklı olduğunu belirtmişti.



Lübnan makamlarına göre, ülkedeki Suriyeli mülteci sayısı bir buçuk milyon civarında. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) bu rakamın yaklaşık 1 milyon olduğunu ifade ediyor.



BM rakamlarına göre Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 34'ü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan irili ufaklı kamplarda yaşıyor. İnsani koşulların zor olduğu kamplarda, kullanılan mazotlu sobalar ve ocaklar nedeniyle sık sık yangın çıkıyor.