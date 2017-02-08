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4 trilyon doları koruyan adam

İsviçreli işadamı Francisco Fernandez, dünya genelinde milyonlarca insanın parasını koruyor

4 trilyon doları koruyan adam

İsviçreli işadamı Francisco Fernandez, dünya genelinde milyonlarca insanın parasını koruyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 09:22
4 trilyon doları koruyan adam
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4 trilyon doların güvenliğinden sorumlu olan  Francisco Fernandez, Avaloq adlı şirketin kurucusu. 2 bin 500 çalışanı bulunan Avaloq, dünyanın en büyük bankacılık yazılım şirketlerinden. Şirketin sistemleri, aralarında İş Bankası, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS ve Nomura'nın da bulunduğu 450'den fazla banka tarafından kullanılıyor.
İSRAİLLİLERE SALDIRTIYOR
Bankaları siber saldırılara karşı koruyan Avaloq, yazılımlarının yeteri kadar güvenli olması amacıyla İsrail'deki yüksek teknoloji şirketlerine, kendi sistemlerine saldırması için para ödüyor. Fernandez, "İsrailliler, bu işte çok iyi. Genç yazılımcılar, ordudan yeni terhis olmuşlar ve çok parlaklar. Onlardan kontrollü bir şekilde sistemlerimize saldırmalarını istiyoruz. Amaç sistemlerimizi kurşun geçirmez yapmak" diyor.
Yıllık geliri yarım milyar dolardan fazla olan şirket, 1991'den beri çok mesafe kat etmiş. Fernandez, Avaloq'u, 200 bin dolara İsviçre Bankası BZ Bank'ın bilgisayar birimini satın alarak kurmuş. Sistem satışa hazır hale gelince, risk almamalarıyla tanınan İsviçre bankaları, o dönemde sadece 20 çalışanı olan küçük bir şirketin ürününü almaya yanaşmamış. Ancak Fernandez, sistemini İsviçre Merkez Bankası'na tanıtmayı başarınca yeni müşteriler gelmeye başlamış.

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Anahtar Kelimeler:
İş BankasıHSBCBarclaysDeutsche BankSociete GeneraleUBSNomura
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