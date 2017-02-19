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4 kişiye uyuşturucudan idam cezası

Endonezya’da 4 kişi uyuşturucu kaçakçılığından idam cezasına çarptırıldı

4 kişiye uyuşturucudan idam cezası

Endonezya’da 4 kişi uyuşturucu kaçakçılığından idam cezasına çarptırıldı

19 Şubat 2017 Pazar 11:26
4 kişiye uyuşturucudan idam cezası
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JAKARTA Post gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta’nın batısında  bulunan Tangerang kentindeki bölge mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu  bulunan biri Endonezya üçü Tayvan vatandaşı 4 kişiyi idama mahkum etti. Mahkeme, sanıklar için herhangi bir hafifletici neden olmadığını ve  suçlarının mahkemece kanıtlandığını açıkladı.
Polisin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda, sanıklar 60 kilogram  uyuşturucuyla yakalanmıştı.
Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede aldığı sert önlemlerle  tanınıyor. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014 yılında göreve geldiğinden  bu yana uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş 28 kişi idam edildi. Endonezya'da 2015’te iki Avustralya vatandaşının uyuşturucu  kaçakçılığından idam edilmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri de durma  noktasına getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuIdam CezasıEndonezyaTangerang
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