Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

4 dakika kala idam edildi

ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde 12 yıl sonra ilk kez bir idam cezası infaz edildi. Çok konuşulan idamda 1993 yılından bu yana hapiste olan Ledell Lee'nin cezasının zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala idam edildiği ortaya çıktı. Üstelik nisan ayında art arda yapılacak idamların sebebi ise son kullanma tarihi geçecek olan iğneler

4 dakika kala idam edildi

ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde 12 yıl sonra ilk kez bir idam cezası infaz edildi. Çok konuşulan idamda 1993 yılından bu yana hapiste olan Ledell Lee'nin cezasının zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala idam edildiği ortaya çıktı. Üstelik nisan ayında art arda yapılacak idamların sebebi ise son kullanma tarihi geçecek olan iğneler

22 Nisan 2017 Cumartesi 18:08
4 dakika kala idam edildi
banner404

HAPİSHANEDEN yapılan açıklamada, 1993 yılında bir kadını demirle döverek öldürmekten hüküm giyen 51 yaşındaki Ledell Lee’nin zehirli iğne ile infaz edildiği duyuruldu. Mahkumun avukatları, Lee’nin 20 yıldır hapis yattığını ve masum olduğunu öne sürüyor. Büyük tartışma yaratan infazın Lee'nin cezasının zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala uygulandığı ortaya çıktı. Eyalette nisan ayında yapılması planlanan 8 infazdan ilki Lee ile gerçekleşmiş oldu.  İdamların, infazlarda kullanılacak zehirli iğnelerin son kullanma tarihinin nisan ayında sona erdiği için öne alındığı belirtiliyor.

Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.

İdamların infaz edilmesi halinde, 1976’dan bu yana ülke tarihinde ilk kez bu sayıda mahkum bu kadar kısa sürede idam edilmiş olacak.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IdamABDArkansas Eyaleti’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela yanıyor! İşte en sıcak görüntüler
Venezuela yanıyor! İşte en sıcak görüntüler
Rusya, Yehova Şahitleri'ni yasakladı!
Rusya, Yehova Şahitleri'ni yasakladı!
Dünyada tek! 150 bin liraya satılıyor
Dünyada tek! 150 bin liraya satılıyor

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals