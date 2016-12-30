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35 ABD'li diplomat hakkında flaş gelişme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti

35 ABD'li diplomat hakkında flaş gelişme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti

30 Aralık 2016 Cuma 14:05
35 ABD'li diplomat hakkında flaş gelişme
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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın Moskova'ya yönelttiği 'seçimlere müdahale suçlamalarının' mesnetsiz olduğunu söyledi.
Lavrov, ABD'nin aldığı yeni yaptırım kararlarının yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Lavrov, bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 31'i Moskova Büyükelçiliği'nden, 4'ü St. Petersburg Konsolosluğu'ndan olmak üzere 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini önerdiğini belirtti. Lavrov, Putin'e Moskova'daki 2 tesisin ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasına yasak getirilmesini önerdiklerini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDRusya Dışişleri BakanlığıVladimir PutinRusya
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