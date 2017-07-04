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320 FARC militanı serbest bırakıldı

Kolombiya’da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) 320 militanı, af yasasından yararlanarak serbest bırakıldı

320 FARC militanı serbest bırakıldı

Kolombiya’da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) 320 militanı, af yasasından yararlanarak serbest bırakıldı

04 Temmuz 2017 Salı 10:28
320 FARC militanı serbest bırakıldı
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YEREL basındaki haberlere göre, FARC liderlerinden Rodrigo Granda, 320  militanın hükümetle örgüt arasında yapılan barış anlaşması uyarınca uygulanan af  yasasından yararlanarak serbest bırakıldığını söyledi.
 
Granda, çok sayıda FARC militanının da af beklediğine işaret etti.
 
Kolombiya Anayasa Mahkemesi mayıs ayında, örgüt mensuplarının af  süreçlerinin hızlanması için kongrenin hazırladığı düzenlemenin bazı maddelerini  iptal etmişti. FARC liderlerinden Jesus Santrich, af yasasının, bütün militanlara  uygulanmayışı ve yasal düzenlemenin gecikmesi dolayısıyla bir hafta önce açlık  grevine başlamış, cezaevlerindeki yaklaşık bin 500 militan da greve destek  vermişti.
 
FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da  elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas  kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı  Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo  Lonodono katılmıştı.
Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması  çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına  ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM  Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma  geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.
 
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım  yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve  6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FARC MilitanıKolombiyaDevrimci Silahlı GüçleriFarc
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