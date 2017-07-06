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300 DEAŞ’lı Musul’da sıkıştı!

Irak ordusu Musul’da zaferini kutlamaya başladı. Özel birlikler komutanı şehirde sadece 300 DEAŞ’lının kaldığını açıkladı. Köşeye sıkışan militanlara havadan üzerinde ‘teslim olun yoksa öldürürüz’ yazan bildiriler atılıyor

300 DEAŞ’lı Musul’da sıkıştı!

Irak ordusu Musul’da zaferini kutlamaya başladı. Özel birlikler komutanı şehirde sadece 300 DEAŞ’lının kaldığını açıkladı. Köşeye sıkışan militanlara havadan üzerinde ‘teslim olun yoksa öldürürüz’ yazan bildiriler atılıyor

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:28
300 DEAŞ’lı Musul’da sıkıştı!
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IRAK Özel Birlikleri Komutanı Tümgeneral Sami el-Aridi, Musul’da sadece 300 DEAŞ’lı teröristin kaldığını duyurdu. Teröristlerin Musul’un eski şehir bölgesinde 500 metre karelik bir alana sıkıştığını kaydeden el-Aridi, “Ordu birliklerinin her 100 metrelik ilerleyişinde bin 500 sivil kurtarılıyor. DEAŞ’lılar da Musul’dan Suriye’ye kaçmak için elinden geleni yapıyor. Kimisi tanınmamak için sakallarını bile kesiyor” dedi. Savaş uçakları ise teröristlere havadan bildiriler atıyor. Bildirilerde DEAŞ’lılara teslim olmaları, aksi halde öldürülecekleri yazıyor.
 
El İbadi kutladı
 
Geçtiğimiz gün başkent Bağdat’ta konuşan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise, DEAŞ’a karşı büyük bir zafer kazanan Irak Silahlı Kuvvetleri’ni tebrik ederek, “Çok şükür Musul’u özgürleştirdik” demişti. Koalisyon destekli Irak güçleri, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Musul’u DEAŞ’ın elinden kurtarmak için 17 Ekim 2016’da operasyon başlatmıştı.
 
Rakka’ya bir sevkiyat daha
 
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG)’nin Rakka’da DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyon devam ediyor. Bu kapsamda ABD’nin başta YPG olmak üzere SDG’ye verdiği ağır silahların Rakka’ya sevkiyatı da sürüyor. Ana omurgasını PKK’nın bu ülkedeki kolu olan YPG’nin oluşturduğu DSG’nin 6 Haziran’da DEAŞ’a karşı başlattığını duyurduğu Rakka operasyonu kapsamında şimdiye kadar El-Meşleb, El-Sibahiye, Sinaa, El-Romaniye, El-Batteni ve El-Qadisiye mahalleleri DEAŞ’tan temizlenirken, çatışmaların diğer mahallelerde devam ettiği belirtildi. Rakka, Ocak 2014 tarihinde DEAŞ’ın kontrolü altına girmişti.
 
Askerden geçit töreni
 
Irak güçleri terör örgütü DEAŞ’ın Musul’da hezimete uğratılmasını kutlamak için “askeri geçit töreni” düzenlemeye hazırlanıyor. Irak polis teşkilatı İttihadiye’de görevli Taha eş-Şuveyli, “Tören, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Haydar el-İbadi’nin, Musul’un DEAŞ’tan kurtarıldığını ilan etmesi için yakında  kente yapması beklenen ziyaretle birlikte de düzenlenebilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞIrakMusul
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