3 yaşındaki çocuğun cesedi betondan çıktı

ABD’NİN Kansas Eyaleti’ndeki Wichita’da bir ev sahibi, kiracılarının çıkması üzerine Cumartesi günü evi temizlemeye gitti. Evde ne olduğunu anlamadığı bir beton yapı bulan ev sahibi, aldığı kokudan şüphelenerek polis çağırdı. Betonu kazıyan polis, 3 yaşındaki bir çocuğun cesedini buldu.
Polis, evde yaşayan 40 yaşındaki Stephen Bodine ve 36 yaşındaki Miranda Miller’ın geçen hafta bir çocuk velayeti davasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklanarak Sedgwick Hapishanesi’ne nakledildiğini belirtti.
Cesedi bulunan çocuğun ismi henüz açıklanmadı. Ancak Miranda Miller’ın çocuğu Evan Brewer için aylar önce kayıp çocuk bildirimi yapılmıştı. Çocuğun babası Carlo Brewer, çocuğun Stephen Bodine ve Miranda Miller’ın evinde kalırken kaybolduğunu belirtmişti.
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