3 Yahudiyi öldüren Filistinlinin annesi gözaltında

YEREL kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeybatı kesimindeki Abd'ın köyü Kober'e baskın düzenleyerek bazı evlerde aramalar yaptı. Baskınlar sırasında İbtisam el-Abd 'ı gözaltına alan askerlerin, daha sonra köyden ayrıldığı belirtildi. Ramallah kentindeki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde cuma günü düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistin li Ömer el-Abd , İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail askerleri olayın ardından Abd'ın köyü Kober'in ana girişini kumla kapatmıştı.

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