25. yaş gününde canından oluyordu

CANININ acısıyla belirli bir süre baygın olarak yatan genç hemen hastaneye kaldırıldı. O anları arkadaşı kamera ile saniye saniye kaydetti.Tarçın düşük ısıda alev aldığı için gencin etrafında bulunan toz bulutu saniyeler içinde alev topuna dönüştü. Gencin arkadaşalrı korku içinde kendisini yere yatırıp üzerie su dökerek ateşi söndürdüler.Alev aldıktan sonra hemen müdahale edilen gencin vücudunda küçük yanıklar oluştu.Tarçın düşük ısılarda alev alabilen sinamik aldehit ve ogenol kimyasalları içeriyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.