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22 yıl sonra aktörü dirilttiler!

'Grand Moff Tarkin' karakterine yeni Star Wars filminde yer vermek için özel teknikler kullanıldı. Bu yöntemin nasıl gerçekleştirildiğine dair görseller de paylaşıldı

22 yıl sonra aktörü dirilttiler!
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2016'NIN son haftalarında vizyona giren 'Rogue One: A Star Wars Story' filminde, serinin tanıdık yüzlerine de yer verilmişti. Serinin ilk filmleinde 'Darth Vader'ın müttefiki ve 'Ölüm Yıldızı'nın komutanı 'Grand Moff Tarkin'in bu filmde de nasıl oynadığı açıklandı.
Bu karakteri canlandıran aktör Peter Cushing'in 1994 yılında hayatını kaybetmesinden dolayı rolü Guy Henry oynadı. Özel efektler sayesinde Cushing'in yüzü yeni oyuncuda can buldu.
Lucasfilm Yapım Şirketi tarafından filmde kullanılan tekniğin görselleri yayınlandı. (Vatan)
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Etiketler; #Star Wars #Grand Moff Tarkin #Peter Cushing #Guy Henry
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