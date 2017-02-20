Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
89213
ALTIN
143.747
DOLAR
3.6170
STERLIN
4.5054
EURO
3.8408
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Beyinden kötü anıları sildiler
Beyinden kötü anıları sildiler
Gmail artık daha kullanışlı!
Gmail artık daha kullanışlı!
Twitter'dan troll avı!
Twitter'dan troll avı!

200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler

Terör örgütü DEAŞ'ın aylar önce Kerkük'te yakalanan militanlarından Amar Huseyin, Süleymaniye kentinde tutulduğu hücrede uluslararası haber ajansı Reuters'a konuştu

200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler

Terör örgütü DEAŞ'ın aylar önce Kerkük'te yakalanan militanlarından Amar Huseyin, Süleymaniye kentinde tutulduğu hücrede uluslararası haber ajansı Reuters'a konuştu

20 Şubat 2017 Pazartesi 11:56
200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler
banner404

KUZEY Iraklı istihbarat yetkililerinin Reuters'la görüşmesine izin verdiği Huseyin, Kerkük'te geçen Ekim ayında düzenlenen bir saldırıda yakalanmıştı. Söz konusu saldırıda, 99 sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Çıkan çatışmada 63 de DEAŞ'lı terörist öldürülmüştü.
Ajansa konuşan 21 yaşındaki Huseyin, Irak'ta 200'den fazla kadına tecavüz ettiğini söyledi. Reuters'ın haberine göre bundan çok da pişman olmayan Huseyin'in "Genç kadınların buna ihtiyacı var... Doğal bir durum" şeklindeki sözleri tüyler ürpertti.
Ezidi ve diğer azınlık gruplara mensup kadınlara "tecavüz etme iznini" DEAŞ'lı yerel komutanlarından aldığını söyleyen Huseyin, birçok Irak kentinde onlarca kadına tecavüz ettiğini belirtti. Huseyin ayrıca terör örgütü DEAŞ'a katıldığı 2013 yılından beri yaklaşık 500 kişiyi öldürdüğünü iddia etti.
Acımasız terörist, "Vurmamız gerekeni vurduk. Kafasını kesmemiz gerekenin kafasını kestik" dedi.
Reuters'a konuşan bir diğer DEAŞ'lı Cafer Abdelrahman ise Kerkük'teki baskında güvenlik güçlerine ateş ettiğini, ancak kimseyi öldürmediğini savundu.
33 yaşındaki Abdelrahman, örgüt tarafından öldürülmekle tehdit edildiği için DEAŞ'a katıldığını öne sürdü.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TecavüzTerör örgütüDEAŞKerkükAmar HuseyinSüleymaniye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1800 adet! Hepsi ölüme terkedilmiş
1800 adet! Hepsi ölüme terkedilmiş
"Bugün ben de Müslüman'ım" eylemi
"Bugün ben de Müslüman'ım" eylemi
İki başlı bebek dünyaya geldi
İki başlı bebek dünyaya geldi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals