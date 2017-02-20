200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler

KUZEY Iraklı istihbarat yetkililerinin Reuters'la görüşmesine izin verdiği Huseyin, Kerkük'te geçen Ekim ayında düzenlenen bir saldırıda yakalanmıştı. Söz konusu saldırıda, 99 sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Çıkan çatışmada 63 de DEAŞ'lı terörist öldürülmüştü.

Ajansa konuşan 21 yaşındaki Huseyin, Irak'ta 200'den fazla kadına tecavüz ettiğini söyledi. Reuters'ın haberine göre bundan çok da pişman olmayan Huseyin'in "Genç kadınların buna ihtiyacı var... Doğal bir durum" şeklindeki sözleri tüyler ürpertti.

Ezidi ve diğer azınlık gruplara mensup kadınlara "tecavüz etme iznini" DEAŞ'lı yerel komutanlarından aldığını söyleyen Huseyin, birçok Irak kentinde onlarca kadına tecavüz ettiğini belirtti. Huseyin ayrıca terör örgütü DEAŞ'a katıldığı 2013 yılından beri yaklaşık 500 kişiyi öldürdüğünü iddia etti.

Acımasız terörist, "Vurmamız gerekeni vurduk. Kafasını kesmemiz gerekenin kafasını kestik" dedi.

Reuters'a konuşan bir diğer DEAŞ'lı Cafer Abdelrahman ise Kerkük'teki baskında güvenlik güçlerine ateş ettiğini, ancak kimseyi öldürmediğini savundu.

33 yaşındaki Abdelrahman, örgüt tarafından öldürülmekle tehdit edildiği için DEAŞ'a katıldığını öne sürdü.