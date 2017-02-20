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1800 adet! Hepsi ölüme terkedilmiş

İngiltere’nin Peterborough kentinde hayvan koruma görevlisi tarlalık bir alanda 1800 adet civciv buldu. Ölüme terk edilen civcivlerin ne için bırakıldıkları gizemini koruyor

1800 adet! Hepsi ölüme terkedilmiş

İngiltere’nin Peterborough kentinde hayvan koruma görevlisi tarlalık bir alanda 1800 adet civciv buldu. Ölüme terk edilen civcivlerin ne için bırakıldıkları gizemini koruyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:08
1800 adet! Hepsi ölüme terkedilmiş
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“HAYATIM boyunca böyle bir şey görmedim. Adeta sarı bir deniz… Çıkardıkları gürültü ise inanılır gibi değil. Kraliyetin Hayvanları Koruma Kurumu’ndan bir yetkili civcivleri gördüğü an yaşadığı duyguları bu sözlerle tarif etti. İngiltere’de ölüme terk edilen henüz bir günlük 1800 adet civciv gizemini koruyor. Böyle bir şeyi kimin ne amaçla yaptığı araştırılıyor. Yetkililer civcivleri bulduğu sırada kimisi ölmüş kimisi ise can çekişiyordu. Adeta imdat çağrısı yapar gibi çıkardıkları sesler inanaılır gibi değildi. Genel tablo ise insanın içini sızlatan türdendi.
Şans eseri bulunana civcivlerin henüz bir günlükken sokakta tek başlarına hayatta kalma şanslarının olmadığı belirtiliyor. Yetkililer hepsinin bulundukları sırada çok küçük ve narin olduğunu söylüyor. Aynı anda çıkardıkları ses tarif edilemez bir gürültüye dönüşüyor. 
Yetkililer bu thaf olayın arakasında ne olduğunu anlamak için civcivleri ölüme terk eden kişiyi bulmaya çalışıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
İngilterePeterboroughCivciv
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