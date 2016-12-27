13 yılda 455 gazeteci öldürüldü

Hacca 2017 yılında gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar ile önceki yıllarda kayıt yaptıranlar işlemlerini farklı tarihlerde gerçekleştirecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre ilk kez kayıt yaptıracakların işlemleri 28 Aralık Çarşamba gününden itibaren başlıyor. Ayrıca 2017 hac kayıtlarında otomatik kayıt yenileme yapılmayacak...