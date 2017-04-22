120 milyon dolar topladılar meğer herkesi kandırmışlar

KİTLESEL fonlama yöntemiyle yatırımcılardan 120 milyon dolar toplayan şirketin sattığı aletin, elle yapılabilecek bir işlemi yapmakta olduğu gösterildi.Bloomberg'in haberine göre, şirket tarafından satılan paketler, elle sıkıldığında da aynı sonuç alınabiliyordu, yani 400 dolarlık sıkacak, hiçbir işe yaramıyordu.Şirketin CEO'su Jeff Dunn, şirketinin "yenilikçi bir ürün" yaptığını öne sürerken, sattıkları ürünün "insanların meyve sebze tüketimi değiştireceğini" ve "hayatı kolaylaştıracağını" iddia ediyor.Dunn, yaptığı açıklamada, "Juicero'nun değeri bir bardak sıkılmış soğuk meyve suyundan daha fazlası" diyor. Şirketin CEO'su, müşterileri "paketleri elleriyle sıkmamaları" konusunda da uyarıyor. Juicero'nun başlangıçtaki fiyatının 699 dolar olduğu kaydediliyor.