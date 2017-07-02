İnternet aleminde şaşırtan cinsel aramalar!

Güney Afrika’da porno sitelerde en çok aranan tanım: “Gizli kamera”

Çin’de cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Japon”

Libya’da en çok aranan tanımı ise “Sarışın gay”

ABD’de New Jersey bölgesinde en çok aranan tanımı ise: “Hintli”

Ruslar cinsellik konusunda milliyetçi ülkeler arasında. Rusya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Rus”

Kaliforniya ABD’de Asyalı çalışanlara sahip masaj salonlarının en yoğun olduğu bölge. Ve Kaliforniya’da cinsel içerik sitelerinde en çok aranan kelime: “Asyalı”

ABD’de cinsel içerikli sitelerde en çok aranan kelime MILF. Milf yaygın olarak yetişkin kadınlar için kullanılan bir tabir.

Malezya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan kelimelerden biri; “Tecavüz”

Avustralya’da en çok aranan cinsel içerikli tanımları: “Gay ve Lezbiyen”

İtalya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: Sara Tommasi. Kendisi İtalyan bir kadın oyuncu. Daha çok film ve dizilerle televizyonda tanınan bir isim…

Finlandiya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım işin özeti kıvamında: “Sex” ikinci sırada ise “Toplum içinde” geliyor.

İsveç’te cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Ters ilişki”

Belçika’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Fransız”

Kanada’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Genç Asyalı”