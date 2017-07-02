İnternet aleminde şaşırtan cinsel aramalar!

Güney Afrika’da porno sitelerde en çok aranan tanım: “Gizli kamera”
Çin’de cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Japon”
Libya’da en çok aranan tanımı ise “Sarışın gay”
ABD’de New Jersey bölgesinde en çok aranan tanımı ise: “Hintli”
Ruslar cinsellik konusunda milliyetçi ülkeler arasında. Rusya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Rus”
Kaliforniya ABD’de Asyalı çalışanlara sahip masaj salonlarının en yoğun olduğu bölge. Ve Kaliforniya’da cinsel içerik sitelerinde en çok aranan kelime: “Asyalı”
ABD’de cinsel içerikli sitelerde en çok aranan kelime MILF. Milf yaygın olarak yetişkin kadınlar için kullanılan bir tabir.
Malezya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan kelimelerden biri; “Tecavüz”
Avustralya’da en çok aranan cinsel içerikli tanımları: “Gay ve Lezbiyen”
İtalya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: Sara Tommasi. Kendisi İtalyan bir kadın oyuncu. Daha çok film ve dizilerle televizyonda tanınan bir isim…
Finlandiya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım işin özeti kıvamında: “Sex” ikinci sırada ise “Toplum içinde” geliyor.
İsveç’te cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Ters ilişki”
Belçika’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Fransız”
Kanada’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Genç Asyalı”
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