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İnternet aleminde şaşırtan cinsel aramalar!

Dünyadaki internet sitelerinin yarısını porno siteler oluşturuyor ve her saniyede 30 milyon kişi cinsel içerikli siteleri ziyaret ediyor. Aynı zamanda dünyanın en çok izlenen videosu yine bir cinsel içerik ve 1 milyarın üstünde gösterim almış. Hal böyleyken internet sitelerinde bu kadar çok vakit geçiren insanoğlu ne yapıyor diye merak etmemek imkânsız. Cinsel içerikli videolar yayınlayan bir sitenin elde ettiği veriler son derece ilginç. Özellikle Türkiye'nin genelinde cinsel içerikli sitelerde yapılan aramalar bir anlamda kirli çamaşırlarımızı ortaya döküyor. İşte dünya ülkelerinin şaşırtıcı arama tercihleri...

İnternet aleminde şaşırtan cinsel aramalar!

Dünyadaki internet sitelerinin yarısını porno siteler oluşturuyor ve her saniyede 30 milyon kişi cinsel içerikli siteleri ziyaret ediyor. Aynı zamanda dünyanın en çok izlenen videosu yine bir cinsel içerik ve 1 milyarın üstünde gösterim almış. Hal böyleyken internet sitelerinde bu kadar çok vakit geçiren insanoğlu ne yapıyor diye merak etmemek imkânsız. Cinsel içerikli videolar yayınlayan bir sitenin elde ettiği veriler son derece ilginç. Özellikle Türkiye'nin genelinde cinsel içerikli sitelerde yapılan aramalar bir anlamda kirli çamaşırlarımızı ortaya döküyor. İşte dünya ülkelerinin şaşırtıcı arama tercihleri...

02 Temmuz 2017 Pazar 11:27
İnternet aleminde şaşırtan cinsel aramalar!
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Güney Afrika’da porno sitelerde en çok aranan tanım: “Gizli kamera”
Çin’de cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Japon”
Libya’da en çok aranan tanımı ise “Sarışın gay”
ABD’de New Jersey bölgesinde en çok aranan tanımı ise: “Hintli”
Ruslar cinsellik konusunda milliyetçi ülkeler arasında. Rusya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Rus”
Kaliforniya ABD’de Asyalı çalışanlara sahip masaj salonlarının en yoğun olduğu bölge. Ve Kaliforniya’da cinsel içerik sitelerinde en çok aranan kelime: “Asyalı”
ABD’de cinsel içerikli sitelerde en çok aranan kelime MILF. Milf yaygın olarak yetişkin kadınlar için kullanılan bir tabir.
Malezya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan kelimelerden biri; “Tecavüz”
Avustralya’da en çok aranan cinsel içerikli tanımları: “Gay ve Lezbiyen”
İtalya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: Sara Tommasi. Kendisi İtalyan bir kadın oyuncu. Daha çok film ve dizilerle televizyonda tanınan bir isim…
Finlandiya’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım işin özeti kıvamında: “Sex” ikinci sırada ise “Toplum içinde” geliyor.
İsveç’te cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Ters ilişki”
Belçika’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Fransız”
Kanada’da cinsel içerikli sitelerde en çok aranan tanım: “Genç Asyalı”

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InternetCİNSEL ARAMAPorno
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