Cinsel ilişki öncesinde asla yememeniz gereken 10 besin

1-Humusdan uzak durun. Bu meze, ranch soslara ve ekşi kremaya oranla daha sağlıklı bir alternatif, çünkü bakliyattan ve zeytinyağından yapılır, bu yüzden protein ve sağlıklı yağlar içerir. Ama eğer gaz ve şişkinlikten uzak durmak istiyorsanız bakliyatlardan da uzak durmalısınız. Onun yerine, süzme yoğurtlu, bakliyat içermeyen ve diğer süt ürünleri temelli soslara göre daha az laktoz içeren bir sos tercih edin.

2-Çubuk krakerlerden uzak durun. Bu yiyecekler de problemli yiyecekler listesinde yer alsa da çok kötü yiyecekler olmadığını söyleyelim. Uzman Dr. Chey sorunun bu ürünlerin hazırlandıkları hamurdaki buğday olduğunu belirtiyor. Ayrıca şunu aklınızda bulundurun, randevu gerginliği glisemik indeks problemlerini artırabilir, buğday içeren ürünlerden bu yüzden de uzak durmanız iyi bir fikir. Onun yerine; pirinç-mısır veya patatesli atıştırmalıkları tercih edin, özellikle de gaza yatkınlığınız varsa. Dr. Chey bu malzemelerin sindirim sisteminiz tarafından parçalanıp emilmesinin daha kolay 3-olduğunu belirtiyor.

3-Sakızdan uzak durun. Evet evde film izleyip rahatlama öncesinde naneli bir sakızla nefesinizi tazelemek istemeniz çok doğal, ama şekersiz sakızlar da vücudunuzun sindiremediği sorbitol içerir. Ardından olacakların da pek ateşli olmayacağı kesin. Onun yerine, nefesinizi tazelemek istiyorsanız ağzınızı ağız çalkalama suyuyla çalkalayın ve bir fincan nane çayı için.

4-Jöle şekerlemelerden uzak durun. Dr. Chey diyor ki; "Sindirim sisteminizde yaşayan bakterilere ve vücudunuzun sindirme kapasitesine bağlı olarak jöleli şekerler tam bir felaket olabilir, özellikle de şekersiz olanları."Çoğu markanın jöleli şekerlerinde çoğu kişinin vücudunda düzgün emilemeyen fruktoz bulunur. Ve bu ürünlerin şekersiz olanları çok daha kötü bir tercih, çünkü genelde bu ürünler, insanların sindiriminde emilemeyen ve doğal haliyle idrar söktürücü olarak kullanılan sorbitol isimli şeker alkolü ile tatlandırılırlar.Onun yerine; yağsız patlamış mısır yiyin

5-Yağ içeriği yüksek olan ağır krema ve peynirli soslardan uzak durun. Çünkü sindirilmeleri çok uzun sürer. Ayrıca süt ürünlerine hassasiyetiniz varsa kremanın midenizi kızdıracak olması da cabası.Onun yerine; domatesli sos. Rahatsızlık verici mide ekşimesine neden olabilen, çok sarımsaklı ve baharatlı yemeklerden uzak durun yeter.

6-Sarımsaklı ekmekden uzak durun. Çoğu kişi sarımsağın gaza neden olabileceğinin farkında değil. Kokusunu söylemiyorum bile, özellikle de yanınızdaki kişi sarımsak yememişse!Onun yerine; sade ekmek tüketin. Ekmek sepetinde gelen diğer her şey sarımsaklı ekmekten daha iyi bir seçimdir, sadece ekmeği soslara batırmaktan kaçının ve varsa esmer ekmekleri tercih edin.

7-Pizza hamuru, çoğu kişide şişkinlik ve gaza yol açan buğdaydan yapılır. Ayrıca içindeki peynir de laktoz hassasiyeti olan kişileri etkiler. Üzerine bir de içindeki tüm o yağ, midenize oturur ve kendinizi daha şiş ve rahatsız hissetmenize neden olur.Onun yerine; içinde peynir olmayan, hafif domates soslu makarna. Dr. Chey'e göre makarnanın sindirimi yoğun pizza hamurundan çok daha kolaydır ve size daha az zorluk çıkarır.

8-Burritodan uzak durun. Şimdi bir önceki maddedeki cipslerin üzerindeki tüm malzemeleri alın ve dürümün içine koyun. Evet çok lezzetli olabilir, ama aynı zamanda randevunuz olan kişininin alabileceği temiz havasının da tükenmesine neden olur.Onun yerine; tavuklu veya balıklı tako yiyin. Mısır sindirim sistemi için buğdaydan çok daha iyidir ve tavuk ve balığın da sindirimi daha kolaydır.

9- Nachosdan uzak durun. Bu tortilla cipslerini yapmada kullanılan mısır, sindirim sistemimize daha az zararlı da olsa, üzeri bol soslu nachos yemeye kesinlikle hayır. Neden mi? Çünkü fasulyelerde galaktan adı verilen, sindirilemeyen şekerler bulunur, bu yüzden fasulyeler gaz oluşturma açısından kötü bir şöhrete sahiptirler. Ayrıca içindeki yağlı et hazımsızlığı tetikler, ekşi krema ve peynir laktoz hassasiyeti olan kişilerde şişkinliğe yol açar. Ayrıca bu yiyecekler için soğan ve sarımsakla yapılan guakamol ve salsaare sosları da gaza neden olan diğer iki malzeme.Onun yerine; sade tortilla cipsi. Dr Chey mısır kepeğinin mayalanabilir nitelikte olmadığını, yani sindirilemeyen tüm mısır liflerinin gaz oluşturmadan sindirim sisteminizden doğrudan geçtiğini belirtiyor.

10-Biftek/Kırmızı et özellikle de kötü kokulu gazı tetikleyebilir. Dr. Chey'e göre: "Bağırsakta üretilen kimyasallar nedeniyle kırmızı ete bağlı gaz daha çok kokuludur." Bunun ardındaki neden, gereğinden fazla et yediğimizde et mayalanmak için doğrudan bağırsaklara gider ve burada bazı pis atıklar oluşur.Onun yerine; balık veya tavuk yiyin. Hem genel olarak da az yoğundurlar hem de sindirimleri daha kolaydır.