Yücel Batı'yı dinledi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Batı Alanya Bölgesi’nin muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Başkan Yücel, Batı Bölgesi’ne daha çok yatırım yapılacağını ve sıkıntıların en kısa sürece çözüleceğini söyledi.

YÜCEL: “BATI BÖLGESİNE YATIRIMLARIMIZ HIZLA DEVAM EDECEK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesinin muhtarlarına yapılacak olan hizmetleri anlatırken şunları söyledi; “Alanya Belediyesi olarak sınırlarımız içerisindeki her mahalleden, her cadde ve sokaktan sorumluyuz. Merkez ve Doğu bölgelerine yapılan yatırımların aynısı Batı bölgemize de yapılacak. Bu yıl içerisinde özellikle Batı bölgesine yatırımlarımızı attırarak mevcut sorunları çözüme kavuşturacağız.” Başkan Yücel’e katılımlarından dolayı teşekkür eden mahalle muhtarları, görüş ve önerilerini ileterek mevcut sıkıntılarının en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını söylediler.