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Sosyal Yardım Merkezi inşaatı devam ediyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Teomanpaşa Mahallesindeki Sosyal Yardım Merkezi inşasını inceledi

Sosyal Yardım Merkezi inşaatı devam ediyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Teomanpaşa Mahallesindeki Sosyal Yardım Merkezi inşasını inceledi

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:32
Sosyal Yardım Merkezi inşaatı devam ediyor
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KEPEZ Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Teknikten sorumlu yardımcısı Sebahat Adanır ve Fen İşleri Müdürlüğü ekibiyle birlikte şantiye gezisi düzenledi. Teomanpaşa Mahallesindeki Sosyal Yardım Merkezi inşasını inceleyen Başkan Tütüncü, binanın temelinden çatısına kadar her ayrıntıya dikkat etti. Tütüncü, Osmanlı izlenimleri olan modern yapının dış cephesini de özellikle zaman ayırdı. Zemin üstüne 2 katlı yapıyı süsleyen çinilerin değiştirilmesini isteyen Tütüncü, dış cephedeki 2 farklı çininin birbirine daha uyumlu olması için çabaladı.

Zarafet örneği

Bu binanın hem devletin şefkatli yüzünü göstermesini, hem de mahalleyi süsleyen bir zarafet örneği olmasını istediklerini belirten Tütüncü, “Mahalleyi süsleyen biblo tarzında bir yer olsun istedik. Modern çizgiler ve Osmanlı geleneksel sanatlarından çinicilik örnekleri de sergileyeceğiz” diye konuştu.

Hizmetler kurumsallaşacak

Belediyesinin önemli faaliyet alanlarından sosyal belediyeciliğe ilişkin uygulamaların tek merkezde toplanması için yapıyı inşa ettiklerini açıklayan Tütüncü, böylelikle sosyal çalışmaların da kurumsallaşabileceğini söyledi. Belediyenin sağlık hizmetlerini kurumsallaştıracak olan hizmet binası gibi bu yapının da sosyal yardım faaliyetlerini kurumsallaştıracağını belirten Tütüncü, “En önemli önceliğimiz halk için üretilen tüm hizmetlerimizin kurumsallaşması. Sıcak bir yuva olacak binamızın yıl sonunda hizmete girmesini hedefliyoruz” dedi.

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sosyal yardım merkezi inşaatı devam ediyor
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