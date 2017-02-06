Seraphan'da ıslah zamanı

Haber: Alper KUTAY

KONAKLI Mahallesi’nde uzun süredir bir çalışma yapılmayan Seraphan Deresi ıslah ediliyor. Derenin iki tarafında karşılıklı olarak 3 metrelik yüksekliğe sahip istinat duvarı ile 5 metre genişletilen dere, görüntü kirliğinden de kurtulmuş olacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Tüm bölgelerde planlı, düzenli ve güvenli gelişmeyi sağlamak adına altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızda özellikle çevreye taşkınlarla zarar verebilecek derelerin ıslahı önemli bir yer tutuyor. 2016 yılında toplamda 20.360.50 metre menfez ve drenaj çalışması gerçekleştirdik. Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için çalışmalarımız devam edecek" dedi.