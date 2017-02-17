Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -2°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.980
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5290
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
Obezite ameliyatı anne olmaya engel...
Bu 5 süper besin kiloya düşman
Bu 5 süper besin kiloya...

'Seçmen sayımız çoğu ilçeden fazla'

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, seçmen listesinin askıya çıktığını söyledi. Muhtar Top,  "Seçmen listesi askıya çıktı

'Seçmen sayımız çoğu ilçeden fazla'

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, seçmen listesinin askıya çıktığını söyledi. Muhtar Top,  "Seçmen listesi askıya çıktı

17 Şubat 2017 Cuma 22:11
'Seçmen sayımız çoğu ilçeden fazla'
banner404

26 Şubat'ta askıdan inecek. Yarın ve pazar muhtarlık ofisimiz ve Alanya Nüfus Müdürlüğü açık olacak. Mahmutlar'ın seçmen sayısı şu an 19 bin 370. Bizim seçmen sayısı çoğu ilçenin nüfusundan büyük.  20 binlerdeyiz ama mahalleyiz. İlçeliği hak eden Mahmutlar'ın bir an ilçeliğine kavuşması dileğiyle. Yarın  ve pazar ya muhtarlık ofisimiz açık. Listeleri seçmenlerimiz kontrol edebilirler. Ayrıca Alanya Nüfus Müdürlüğü de hafta sonu açık. Tüm seçmenlerimizin listeyi kontrol edip refarundumun hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 26 Şubat'ta seçmen listesi askıdan inecek" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mahmutlar MahallesiAHMET TOPSeçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirtaş'ta durak isyanı
Demirtaş'ta durak isyanı
Antalya’da planlı elektrik kesintisi
Antalya’da planlı elektrik kesintisi
Çocuğunu ve eşini rehin aldı
Çocuğunu ve eşini rehin aldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals