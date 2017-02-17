'Seçmen sayımız çoğu ilçeden fazla'

26 Şubat'ta askıdan inecek. Yarın ve pazar muhtarlık ofisimiz ve Alanya Nüfus Müdürlüğü açık olacak. Mahmutlar'ın seçmen sayısı şu an 19 bin 370. Bizim seçmen sayısı çoğu ilçenin nüfusundan büyük. 20 binlerdeyiz ama mahalleyiz. İlçeliği hak eden Mahmutlar'ın bir an ilçeliğine kavuşması dileğiyle. Yarın ve pazar ya muhtarlık ofisimiz açık. Listeleri seçmenlerimiz kontrol edebilirler. Ayrıca Alanya Nüfus Müdürlüğü de hafta sonu açık. Tüm seçmenlerimizin listeyi kontrol edip refarundumun hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 26 Şubat'ta seçmen listesi askıdan inecek" dedi.