Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -1°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.131
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5076
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Beyinden kötü anıları sildiler
Beyinden kötü anıları sildiler
Gmail artık daha kullanışlı!
Gmail artık daha kullanışlı!
Twitter'dan troll avı!
Twitter'dan troll avı!

Ormanda kaybolan öğrenciler bulundu 

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanda kaybolan üniversite öğrencilerini Arama Kurtarma Derneği (AKUT) bulundu

Ormanda kaybolan öğrenciler bulundu 

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanda kaybolan üniversite öğrencilerini Arama Kurtarma Derneği (AKUT) bulundu

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:26
Ormanda kaybolan öğrenciler bulundu 
banner404

EDİNİLEN biligilere göre; Antalya’nın Manavgat İlçesi’nden Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi’ne doğa yürüyüşü için gelen Selahattin Aldaş ve Pemra Karaman, Af Kule’yi görmek için yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında el fenerlerini kaybeden ikili hava kararınca dönüş yolunu bulamadı. Ormanlık alandan çıkamayan ikili Kayaköy Mahallesi Sarnıç Mevkii’ne 500-600 metre mesafedeki ormanlık alanda mahsur kaldı. 
Jandarmayı arayan ikili ormanda mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım istedi. Bölgeye jandarma ekibi ile birlikte arazinin sarp olması nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi de sevk edildi. AKUT ekibi, ikiliyi aramak için sarnıç mevkiinden ormanlık alana girdi. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından ekip, ateş yakarak ısınmaya çalışan ikiliye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan Aldaş ve Karaman AKUT ekibi ile birlikte patika yolda yürüyerek yola çıkartıldı. 
 

"El Fenerini Kaybettik, Ormanda Kaybolduk"

Yol işaretlerini takip ederken kaybolduklarını söyleyen Selahattin Aldaş; Kaybolduktan 2 saat sonra bizi buldular. El fenerini kaybettiğimiz için yola devam edemdik dedi.
 

"Telefonları Açık Olduğu İçin Ulaştık" 

Akut Fethiye Ekip lideri Fatih Işık; Bize jandarmadan 2 kişinin kayaköy'de kayıp olduğu ihbarı geldi. 8 kişilik ekiple aramaya başladık. Yönlendirme ve arkadaşların telefonları açık olduğu için iletişim kurabiliyordu. Bunun sayesinde arkadaşlara ulaştık diyen Işık, arkadaşları yola indirdik sağlık sorunları yok dedi. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AKUTKayaköyManavgatMuğlaüniversitesi öğrencileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yücel Batı'yı dinledi
Yücel Batı'yı dinledi
'Seçmen sayımız çoğu ilçeden fazla'
'Seçmen sayımız çoğu ilçeden fazla'
Demirtaş'ta durak isyanı
Demirtaş'ta durak isyanı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals