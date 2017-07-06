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Manavgat’ta MOBESE Kasım’da hizmete girecek

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, ilçedeki Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) çalışmalarının Kasım ayında tamamlanacağını söyledi

Manavgat’ta MOBESE Kasım’da hizmete girecek

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, ilçedeki Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) çalışmalarının Kasım ayında tamamlanacağını söyledi

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:29
Manavgat’ta MOBESE Kasım’da hizmete girecek
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MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından Manavgat ilçesinde yürütülen MOBESE çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları kapsamında sistemin hatları çekilerek direkler dikilirken kameraların takılma işleminin önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi. 
AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, 190 sabit, 56 adet hareketli, 5 adette plaka tanıma sistemi olmak üzere 251 adet kameranın takılacağı sistemin Kasım ayında hizmete gireceğini söyledi. Öz, ”buradaki amaç tabii ki insanımızın güvenli şekilde yaşaması, İlçemize gelen misafirlerimizin tatillerini huzur içerisinde geçirmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelenin daha dikkatli şekilde uygulanmasıdır. Bu sayede Manavgat’ta insanımız hem trafikte hem evinde daha güven içerisinde olacak” dedi.

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MANAGTAMobese
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