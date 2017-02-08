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Mahmutlar'ın çehresi değişiyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nin çehresini değiştirecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor

Mahmutlar'ın çehresi değişiyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nin çehresini değiştirecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 22:19
Mahmutlar'ın çehresi değişiyor
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MEVLANA Caddesi ile Şükrü Bağışlar Parkı arasında projelendirilen yolda, 2 kilometre parke taşı ve iki taraflı kaldırım yapılacak. Projenin ihalesinin tamamlandığını belirten Başkan Yücel, “Atatürk Caddesi’ni Mahmutlar’ın cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.
Mahmutlar'daki Atatürk Caddesi’nde ulaşım sorunu çözülüyor. 6 Şubat'ta yapılan ihaleyle Atatürk Caddesi çağdaş bir formda yenileniyor.
'YAZA YETİŞTİRECEĞİZ'
Mahmutlar’ın kalbi durumundaki caddeyi çağdaş formda yenileyen bir proje hazırladıklarını kaydeden Yücel, "Yaklaşık 2 kilometre boyunca iki taraflı kaldırım ve parke çalışması yapacağız. Aydınlatma, peyzaj ve yenilenen yüzü ile caddeyi 2017 yazına yetiştireceğiz" diye konuştu. 
'2 KİLOMETRE DRENAJ YAPILACAK'
İki taraflı kaldırım yapılacak olan caddede, 35 bin metrekare parke, 2 kilometre yağmur suyu drenajı yapılacağını Yücel, “Öncelikle caddede altyapı standartlarına uygun yağmur suyu drenajı çalışmamız olacak. Ardından parke ve kaldırım çalışmasına geçeceğiz. Atatürk Caddesi’ne yeni bir görünüm kazandıracağız. İnşallah 2017 yaz sezonuna yetiştireceğiz ve Mahmutlar halkının hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat YücelMahmutlar Mahallesi Atatürk CaddesiMahmutlar
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