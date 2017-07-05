Korkuteli’nde 2 bin dönüm arazi su ile buluşuyor

YAKLAŞIK 800 bin TL değerindeki tesis ile 2 bin dönüm tarım alanın sulama sorunu çözüme kavuşuyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarının yanında yaptığı tarımsal sulama tesisleriyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Yıllardır tarımsal sulama ihtiyaçlarını taşımalı su ile gidermeye çalışan Başpınarlılar, özlemini çektikleri suya artık kavuşuyor. Korkuteli’nin Başpınar Mahallesi’ne 800 bin TL maliyetle kapalı sistem sulama tesisi yapılıyor. Çalışma kapsamında 4 bin 500 metre uzunluğunda muhtelif çaplarda boru döşenecek. Kapalı sulama tesisinin sene sonu gelmeden hizmete açılması planlanıyor.

Verim ve gelir artacak

Bugüne kadar kuru tarım yapan Başpınarlı çiftçiler, kapalı sistem sulama tesisinin tamamlanmasının ardından sulu tarıma geçerek, sebzecilik, meyvecilik ve seracılık yapabilecek. Sistemin hayata geçmesiyle birlikte 2 bin dönüm tarım arazisi suyla buluşacak. Sulama sorununun ortadan kalkmasıyla verim ve kazanç yükselecek, yaşam standartları ve istihdam konusunda da ciddi artış sağlanacak. Yaklaşık 500 çiftçi tarım arazilerini sulayabilecek.

Sistem nasıl çalışacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince, araziye yerleştirilen 2 adet pompa ile saniyede 90 metreküp su çıkarılacak. Ardından tarım alanından 60 metre yükseklikte inşa edilen 250 metreküplük havuza aktarılacak. Havuzda biriken su 110’luk polietilen borularla 2 bin dönümlük araziye taşınacak ve 60 adet su alım vanası ile tarlalara dağıtılacak. Tarım arazileri damlama sistemiyle sulanacak.