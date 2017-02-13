GZP'ye fırtına engeli

GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı (GZP), dün gece etkisini göstermeye başlayan ve bu sabah saatlerinde de hissedilen şiddetli rüzgar nedeniyle sefer iptalleri yaşadı. Dün gece Pegasus Hava Yolları'na ait 23.34 İstanbul-GZP, 23.54 GZP-İstanbul seferini yapması beklenen yolcu uçağı uçuşunu iptal ederken, bu sabah da yine bir Pegasus Hava Yolları'na ait uçuş iptal edildi. 8.00 GZP-İstanbul, 18.30 İstanbul-GZP şeklinde sefer yapması planlanan uçuş, Antalya Havalimanı'na kaydırıldı. GZP'de beklemede bulunan yolcuların ise otobüslerle Antalya'ya gönderildiği belirtildi. Yine Antalya'ya inen yolcuların da otobüslerle bölgeye getirildiği ifade edildi.
13 Şubat 2017 Pazartesi 10:48