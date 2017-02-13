GZP'ye fırtına engeli

GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı (GZP), dün gece etkisini göstermeye başlayan ve bu sabah saatlerinde de hissedilen şiddetli rüzgar nedeniyle sefer iptalleri yaşadı. Dün gece Pegasus Hava Yolları'na ait 23.34 İstanbul-GZP, 23.54 GZP-İstanbul seferini yapması beklenen yolcu uçağı uçuşunu iptal ederken, bu sabah da yine bir Pegasus Hava Yolları'na ait uçuş iptal edildi. 8.00 GZP-İstanbul, 18.30 İstanbul-GZP şeklinde sefer yapması planlanan uçuş, Antalya Havalimanı'na kaydırıldı. GZP'de beklemede bulunan yolcuların ise otobüslerle Antalya'ya gönderildiği belirtildi. Yine Antalya'ya inen yolcuların da otobüslerle bölgeye getirildiği ifade edildi.