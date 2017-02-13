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GZP'ye fırtına engeli
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GZP'ye fırtına engeli

GZP'yi dün ve bugün fırtına vurdu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçuş iptal edilirken yolcular Antalya'ya gitmek zorunda kaldı

GZP'ye fırtına engeli

GZP'yi dün ve bugün fırtına vurdu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçuş iptal edilirken yolcular Antalya'ya gitmek zorunda kaldı

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:48
GZP'ye fırtına engeli
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GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı (GZP), dün gece etkisini göstermeye başlayan ve bu sabah saatlerinde de hissedilen şiddetli rüzgar nedeniyle sefer iptalleri yaşadı. Dün gece Pegasus Hava Yolları'na ait 23.34 İstanbul-GZP, 23.54 GZP-İstanbul seferini yapması beklenen yolcu uçağı uçuşunu iptal ederken, bu sabah da yine bir Pegasus Hava Yolları'na ait uçuş iptal edildi. 8.00 GZP-İstanbul, 18.30 İstanbul-GZP şeklinde sefer yapması planlanan uçuş, Antalya Havalimanı'na kaydırıldı. GZP'de beklemede bulunan yolcuların ise otobüslerle Antalya'ya gönderildiği belirtildi. Yine Antalya'ya inen yolcuların da otobüslerle bölgeye getirildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
GzpFırtınaEngelRüzgar
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